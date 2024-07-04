Аргентина — Эквадор: прогноз «Чемпионата» на четвертьфинал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор.

Ставка: победа Аргентины в 1-2 мяча за 1.98.

Сборная Аргентины почти безупречно прошла групповой этап Кубка Америки. В группе А добыла все девять возможных очков, всухую обыграв сборные Канады (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Разумеется, при таких раскладах она просто не могла не выйти в плей-офф турнира. Ещё из бонусов — попала на финишировавший вторым Эквадор.

Почему почти безупречно, а не просто безупречно? Да потому, что при таком преимуществе нужно было забивать больше, чем пять мячей. Ещё и Лионеля Месси из-за травмы потеряли. Конечно, лидеру с каждым днём лучше, но, даже если он выйдет на поле, едва ли сможет показать с ходу свой лучший футбол.

Пока что сборная Аргентины полностью оправдывает звание фаворита Копы-2024. Соперников проходит спокойно, даже не реализуя добрую часть моментов. В таком состоянии разобраться со сборной Эквадора, которая выиграла лишь один матч из трёх при ничьей и поражении на групповом раунде, на наш взгляд, тоже не составит труда. Даже без Месси!

История очных встреч обеими руками за. Из семи последних матчей с 2017 года аргентинцы победили в шести при выездной ничьей в отборе к ЧМ-2022. Единственное — не ждём от аргентинцев разгромной победы, учитывая и последние результаты, и бойкий характер эквадорцев, которые сдержали Мексику (0:0). А вот что-то вроде 1:0 или 2:0 здесь вполне может быть.