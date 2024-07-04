ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Германия: ставка Сергея Дурасова на матч 1/4 финала Евро-2024

Испания — Германия: ставка Сергея Дурасова на матч 1/4 финала Евро-2024
Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Германия.

Ставка: победа Германии за 2.85.

«Испания чуть ли не единственная сборная на этом Евро, кто по качеству игры соответствует ожиданиям своих болельщиков — один пропущенный гол, и то автогол. Увереннее команды нет, но, как правило, так ярко идущие по турниру сборные неожиданно отваливаются, не дойдя и до полуфинала.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А тут немцы, прагматичные хозяева, сила. В матчах плей-офф всегда выбираю исход, а не что-то другое, ход игры предугадать труднее. Я болею за Испанию, но поставлю на победу Германии в основное время за 2.85. В любом (кроме ничейного исхода) случае буду в выигрыше. Да и коэффициент солидный», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Роналду против Мбаппе и скрытый финал. Экспресс на 1/4 финала Евро-2024
Роналду против Мбаппе и скрытый финал. Экспресс на 1/4 финала Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android