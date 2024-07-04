Испания — Германия: ставка Сергея Дурасова на матч 1/4 финала Евро-2024

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Германия.

Ставка: победа Германии за 2.85.

«Испания чуть ли не единственная сборная на этом Евро, кто по качеству игры соответствует ожиданиям своих болельщиков — один пропущенный гол, и то автогол. Увереннее команды нет, но, как правило, так ярко идущие по турниру сборные неожиданно отваливаются, не дойдя и до полуфинала.

А тут немцы, прагматичные хозяева, сила. В матчах плей-офф всегда выбираю исход, а не что-то другое, ход игры предугадать труднее. Я болею за Испанию, но поставлю на победу Германии в основное время за 2.85. В любом (кроме ничейного исхода) случае буду в выигрыше. Да и коэффициент солидный», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».