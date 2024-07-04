Португалия — Франция: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.45.

«Конечно, очень интригующая вывеска. Тут можно ожидать яркого матча. Но мои симпатии тут всё-таки на стороне французов.

Хотя ещё на старте турнира после нескольких туров Португалия мне очень нравилась. Да, ей бывало тяжело, как в матче с Чехией. Но всё равно доминирующие выступления показывал коллектив, постоянно владел мячом и атаковал, обострял. Только вот снова обнажилась проблема этой сборной – часто всё идёт через Роналду. А он не забивает. И дело тут не только в пенальти в игре со Словенией, это случается со всеми. Криштиану всё никак не может забить с игры, хотя и старается. А чёткого плана «Б» у команды Мартинеса как будто бы и нет. Поэтому неудача постигла Португалию в 3-м туре с Грузией и поэтому ей настолько тяжело было со Словенией в 1/8 финала.

У Франции всё немного лучше. Да, каких-то больших успехов у неё пока не было. Но, как по мне, эта команда только разгоняется. С каждой встречей французы прибавляют. Но они не действуют безрассудно, стараются подстраиваться под соперника и использовать его слабости. Пока с реализацией у «трёхцветных» тоже всё не так хорошо – отсюда и довольно скучные и не богатые на голы матчи с Нидерландами (0:0) и с Бельгией в 1/8 финала (1:0).

Всё-таки, я думаю, Португалии тут придётся намного тяжелее. Взять хотя бы оборону, у неё в защите играет великовозрастный Пепе. Да, это надёжный игрок, имеющий огромный опыт. Но уже в игре со Словенией футболист чуть «не привёз» несколько мячей. А что будет, если Мбаппе и Дембеле разбегутся? Думаю, ответ очевиден.

В общем, особенно после 1/8 финала Португалия выглядит как-то бесперспективно. Франция на фоне неё смотрится лучше. Думаю, команде Дешама ещё есть что показать на этом Евро. Мой выбор – выигрыш Франции», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».