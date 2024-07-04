Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Копа Америка Аргентина — Эквадор

5 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Сборная Аргентины — главный фаворит Кубка Америки — 2024. Пока команда Лионеля Скалони движется по турниру как бездушная и сминающая всё на своём пути машина. В группе аргентинцы переиграли Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Да, не самые сильные соперники, которые переживают не лучшие времена, но три победы без пропущенных мячей — показатель.

Сможет ли что-то противопоставить сборная Эквадора? Скорее всего, нет. Да, у эквадорцев неплохая сыгранная команда, но ничего особенного в ней нет. На старте турнира эквадорцам не повезло: удаление Эннера Валенсии сломало весь план на игру с Венесуэлой. Отбиться не получилось. Дальше последовали победа над Ямайкой (3:1) и ничья с Мексикой (0:0), которая эквадорцев вполне устроила. Выделить в этой сборной можно 17-летнего таланта Кендри Паэса, который принадлежит «Челси». Он уже успел отличиться на Копе.

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