Эксперты назвали самый вероятный финал Евро-2024

5 июля на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/4 финала. Расписание матчей выглядит следующим образом:

5 июля, 19:00 мск Германия — Испания;

5 июля, 22:00 мск Португалия — Франция;

6 июля, 19:00 мск Англия – Швейцария;

6 июля, 22:00 мск Нидерланды – Турция.

Букмекеры принимают ставки на то, какие сборные сыграют в финале. По их оценкам, наиболее вероятный финал турнира — матч Англия — Испания, поставить на такое развитие событий можно за 7.00.

Велика вероятность того, что в финале мы увидим пару Англия — Германия или Англия — Франция. Любая из этих пар оценивается коэффициентом 7.50. За 9.00 можно поставить на финал Германия — Нидерланды, Испания — Нидерланды или Франция — Нидерланды.

Самый невероятный финал, по оценке аналитиков, — это матч Португалия — Турция. Поставить на то, что эти сборные встретятся в решающем матче, можно за 35.00.