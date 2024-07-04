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Эксперты назвали самый вероятный финал Евро-2024

Эксперты назвали самый вероятный финал Евро-2024
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5 июля на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/4 финала. Расписание матчей выглядит следующим образом:

  • 5 июля, 19:00 мск Германия — Испания;
  • 5 июля, 22:00 мск Португалия — Франция;
  • 6 июля, 19:00 мск Англия – Швейцария;
  • 6 июля, 22:00 мск Нидерланды – Турция.

Букмекеры принимают ставки на то, какие сборные сыграют в финале. По их оценкам, наиболее вероятный финал турнира — матч Англия — Испания, поставить на такое развитие событий можно за 7.00.

Велика вероятность того, что в финале мы увидим пару Англия — Германия или Англия — Франция. Любая из этих пар оценивается коэффициентом 7.50. За 9.00 можно поставить на финал Германия — Нидерланды, Испания — Нидерланды или Франция — Нидерланды.

Самый невероятный финал, по оценке аналитиков, — это матч Португалия — Турция. Поставить на то, что эти сборные встретятся в решающем матче, можно за 35.00.

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