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Эксперты назвали претендентов на звание лучшего молодого игрока Евро-2024

Эксперты назвали претендентов на звание лучшего молодого игрока Евро-2024
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2 июля на Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Теперь команды получат два дня отдыха, а затем начнутся четвертьфиналы. Букмекеры обновили коэффициенты на то, кто получит награду лучшему молодому игроку Евро-2024.

По оценке аналитиков, главный претендент — испанец Ламин Ямаль. Поставить на победу 16-летнего вундеркинда можно с коэффициентом 2.40. Его первый конкурент — Джамал Мусиала из сборной Германии, чьи шансы оценили в 3.20. Испания и Германия встретятся в 1/4 финала.

За 7.00 можно поставить ещё на одного испанца Нико Уильямса или англичанина Джуда Беллингема. Шансы Педри оценили коэффициентом 10.00. За 18.00 предлагают сделать ставку на Арду Гюлера из сборной Турции. Если вы верите в то, что лучшим молодым игроком станет Кобби Майну из сборной Англии или немец Флориан Вирц, то можете сделать ставку с коэффициентом 20.00.

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