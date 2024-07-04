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Эксперты оценили шансы Лионеля Месси забить на Кубке Америки — 2024

Эксперты оценили шансы Лионеля Месси забить на Кубке Америки — 2024
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На Кубке Америки — 2024 завершилась групповая стадия. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины — на первом этапе выиграла все три матча, не пропустив ни одного мяча. Лидер команды Лионель Месси не забил ни одного мяча, да ещё и получил повреждение. Впрочем, оно не должно помешать ему сыграть в матче 1/4 финала с Эквадором.

Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Месси отличиться на этом Кубке Америки. По оценке аналитиков, это наверняка произойдёт. Поставить на такое развитие событий можно за 1.20. На то, что форвард забьёт минимум два мяча, можно сделать ставку с коэффициентом 2.30.

Четвертьфинальный матч между Аргентиной и Эквадором пройдёт 5 июля в Хьюстоне. Начало матча — в 4:00 мск.

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