Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить прямым ударом со штрафного на Евро-2024

На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Одним из четвертьфиналистов стала сборная Португалии, в составе которой по-прежнему выступает Криштиану Роналду. После четырёх игр на турнире у звёздного нападающего нет голов.

При этом португалец постоянно пытается забить прямым ударом со штрафного. В матче со Словенией Криштиану пробил по воротам восемь раз, в том числе четырежды — со штрафного. Всего же на чемпионатах Европы у Роналду стало 34 удара со штрафных и ни одного забитого мяча.

Букмекеры предлагают поставить на то, что Роналду всё же сможет забить на этом Евро прямым ударом со штрафного. Вероятность такого развития событий оценили коэффициентом 15.00.

В четвертьфинале чемпионата Европы Португалия 5 июля сыграет с Францией.