ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Франция: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Евро-2024

Португалия — Франция: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Португалия — Франция. Мбаппе доведёт Роналду до слёз
Португалия — Франция. Мбаппе доведёт Роналду до слёз

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов после основного времени можно с коэффициентом 2.46. Успех португальцев оценён в 3.50. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.00.

Аналитики уверены, что матч Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.53. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Проход Португалии оценён в 2.30, итоговый успех Франции идёт за 1.70.

Материалы по теме
Испания — Германия. Жаль, что не финал
Испания — Германия. Жаль, что не финал
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android