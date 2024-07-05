Испания — Германия: букмекеры оценили шансы в матче 1/4 финала Евро-2024

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5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Успех сборной Испании в основное время оценивается коэффициентом 2.75 (около 36% вероятности), а успех сборной Германии — коэффициентом 2.90, что составляет примерно 34% вероятности.

При этом ничья по итогам 90 минут и, следовательно, дополнительные таймы ушли по вероятности не так далеко. Если на табло будет равенство, сыграет коэффициент 3.25 (30%).

К слову, самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, 1:1. Коэффициент всего лишь 5.60, что мало для событий такого рода.

Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерской линии с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.75.

Проход Испании оценён в 1.90, а итоговая победа Германии — в 1.95.