Португалия — Франция: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч четвертьфинала Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.46.

У Португалии отличный состав. Он насыщен молодыми талантливыми игроками, которые по-новому раскрылись после назначения Роберто Мартинеса. Однако у «команды избранных» есть два уже не тянущих такой высокий уровень ветерана, имеющих большое влияние в раздевалке и играющих большую роль в сборной — это Криштиану Роналду и Пепе.

И без бывших футболистов «Реала» нельзя, и с ними плохо. В квалификации всё было в порядке, потому что уровень соперников был невысок. Роналду забил 10 мячей в девяти встречах отбора. А пропустила Португалия только два мяча. Но в четырёх матчах Евро-2024 обладатель пяти «Золотых мячей» записал на свой счёт только одну результативную передачу.

У сборной Франции тоже возникли некоторые трудности с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, но не такие большие, как у португальцев. Она победила Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена. Бóльшую часть матча игра шла в одни ворота.

Счёт был бы совсем иным, попадай «трёхцветные» хоть немного почаще в створ. Они нанесли 47 ударов на групповой стадии Евро-2024 и ещё 20 — во встрече с Бельгией. И всего лишь 15 из них пришлись в створ. С повреждением Килиана Мбаппе это никак не связано.

Отёк от перелома носа у капитана национальной команды сошёл на нет, он способен играть в полную силу. Форвард уже привык к защитной маске и здорово обострял в матче с Бельгией. Во втором тайме он нанёс мощный удар чуть выше перекладины. Попади в створ — вполне вероятно, был бы гол.

Подопечные Дидье Дешама мало что позволили создать заметно прибавившим при Доменико Тедеско бельгийцам. «Синие» выглядят неуязвимо. Единственное — им необходимо что-то делать с реализацией моментов. Это просто какой-то ужас. Французы давят, наносят огромное количество ударов, но забивают за них защитники соперников, не справляясь с предлагаемыми темпом и нагрузкой.

Возьмём лобовую победу Франции. Вряд ли нас ждёт большое количество голов, но Португалия в двух предыдущих матчах на турнире совсем не убедила. Разница в уровне исполнителей скажется.