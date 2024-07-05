Испания — Германия: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: точный счёт 1:1 за 5.60.

Многие эксперты и даже некоторые футболисты нарекли предстоящий матч Испании и Германии скрытым финалом чемпионата Европы. Строго говоря, спорить с этим трудно. Обе сборные были хороши во время группового этапа, да и первый раунд плей-офф провели достойно. Пожалуй, идеальные кандидаты на звание финалистов турнира среди всех.

Испанцы без потерь прошли «группу смерти» с Хорватией, Италией и Албанией, а в 1/8 финала по делу выписали 4:1 Грузии. К слову, единственный гол, который был пропущен за весь этот период, записан как автогол Робена Ле Нормана — испанского защитника.

Впрочем, атаковать «Красная фурия» тоже умеет. За четыре матча она забила девять мячей, а Фабиан Руис отстаёт от лучших бомбардиров, в том числе от Джамала Мусиалы из Германии, всего на один гол. Всё это в сумме с внушительными статистическими показателями убеждает ожидать гол испанцев.

Немцы едва ли останутся в стороне, учитывая их достижения в атаке. А именно 10 забитых мячей за четыре матча. Половина из них, правда, пришлась на сборную Шотландии. И всё же подопечные Юлиана Нагельсмана показали, что умеют наказывать соперника за ошибки. А если надо — то могут и вынудить ошибиться.

В качестве ставки привлекательно выглядит «обе забьют», но можно пойти дальше и проверить точный счёт — 1:1 в основное время. Во-первых, соперники стоят друг друга. Если ничего экстраординарного не произойдёт, один не позволит сильно разгуляться другому. Кроме того, в матче со Швейцарией Германия показала характер и вырвала ничью.

Второй момент кроется в истории личных встреч. Начиная с 2018 года Испания и Германия провели четыре матча в разных турнирах, включая товарищеские игры. Трижды был фиксирован счёт 1:1. Учитывая градус ответственности в предстоящей встрече, можно ждать повторения в матрице.