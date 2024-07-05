Португалия — Франция: букмекеры назвали самый вероятный счёт четвертьфинала Евро-2024

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5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов после основного времени можно с коэффициентом 2.46. Успех португальцев оценён в 3.50. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.00.

Аналитики уверены, что матч Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.53. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Проход Португалии оценён в 2.30, итоговый успех Франции идёт за 1.70.

Самый вероятный счёт — ничья 1:1 по итогам основного времени (5.40). С коэффициентом 6.70 предлагают поставить на победу Франции со счётом 1:0.

На нулевую ничью дают 7.80, а на 1:0 в пользу Португалии — 7.90.