Испания — Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Обсудим так называемый «скрытый» финал на Евро, а на самом деле четвертьфинал между Испанией и Германией. Обидно, что две самые играющие команды на этом чемпионате встречаются так рано и одна из них закончит своё выступление.

Испания была хороша и в групповом раунде, и на стадии 1/8 финала. Именно Испанию считают наибольшим фаворитом в этом матче. Немцы всё же с вопросиками. С датчанами в 1/8 финала были вопросы.

В данном случае мне кажется, очень многое зависит от тренеров, а именно от Нагельсмана – какой будет состав, какая тактика, будет ли Германия владеть инициативой и заставит ли испанцев двигаться без мяча.

Много разных точечных противостояний, на флангах, в центре поля. В этом соперничестве интриг более чем достаточно. Раз играют две команды, которые умеют комбинировать, созидать и реализовывать, то, наверное, стоит ждать голы. Пока в плей-офф всё как-то пресно, тухло и несобытийно.

Эти команды играли в Катаре и провели один из самых ярких матчей, который завершился 1:1. Допускаю, что и здесь может быть дополнительное время, серия пенальти. Может быть любая драма, но голы должны быть и в те и в другие ворота.

Испания пока не пропускала от ноги чужого игрока. Немцы в обороне уязвимы, и в каждом матче соперники создают моменты. Мой прогноз на этот матч — «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».