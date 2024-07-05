Испания — Германия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: победа Испании и ТМ 4.5 за 3.05.

«Испания против Германии в четвертьфинале Евро-2024. Мини-финал нас тут ждёт. Обе команды показали хорошие результаты. Будет интересно увидеть их противостояние.

Если рассматривать пути соперников на этом турнире, то Испания выглядит более уверенно. Четыре победы в четырёх встречах, всего один пропущенный мяч и девять – забитых. Все победы команды были по делу. Причём группа у «Красной фурии» была тяжёлая, многие ожидали в ней интригу до последнего тура. Но команда де ла Фуэнте, можно сказать, буднично прошлась по соперникам – уверенно обыграла Хорватию, Италию и Албанию. Затем в четвертьфинале Испания тоже не заметила Грузию, которая хотя и забила ей, а также пыталась создавать моменты, но толком всё равно ничего сделать не смогла. Испанцы сейчас слишком сильны.

А вот некоторые матчи Германии были не такими уж уверенными. Собственно, уже во 2-м туре группового раунда с Венгрией было тяжело ей – 2:0. Моменты у соперника были, могла игра завершиться вничью, как она, собственно, закончилась в 3-м туре – 1:1 с более крепкой Швейцарией. С Данией в 1/8 финала немцам тоже пришлось помучиться. 2:0 – счёт не совсем по игре. Как минимум на гол датчане наиграли, а возможно, и на ничью. С другой стороны, не стоит так сильно критиковать немцев. Это всё ещё одна из сильнейших сборных на Евро. У неё очень сильная и опытная средняя линия, конечно, одну из ключевых ролей всё ещё играет Нойер.

У Испании ключевые игроки есть как среди ветеранов, так и среди молодёжи. Почти идеальный баланс сейчас у «Красной фурии». Так что она, несомненно, фаворит этого матча. Да, конечно, излишняя уверенность в себе может пагубно сказаться. Германия – очень опасная команда, которая всё ещё способна обыграть испанцев.

Тут, как мне кажется, интрига будет сохраняться до первого забитого мяча. Совсем безрассудного футбола не жду, цена ошибок сейчас слишком велика. Но если рассматривать шансы соперников, то я всё-таки отдам предпочтение подопечным де ла Фуэнте. Поставлю на их победу, но не с крупным счётом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».