Испания — Германия: прогноз Алексея Гасилина на матч 1/4 финала Евро-2024

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.41.

«Жаль, что эти команды встречаются в четвертьфинале, они достойны борьбы за медали.

Германия дома играет очень уверенно, с позиции силы, создавая очень много моментов. Прекрасно играют Мусиала и Кросс. Иногда выпадает Хаверц, но каждую игру имеет моменты. В защите мощный Рюдигер, интересно, кто с ним будет играть в паре. Та или Шлоттербек, большой вопрос. Немцы самая забивающая команда турнира, и на такой стадии ждать гол точно мы имеем право, играть закрыто они не будут даже с Испанией.

Испания, в свою очередь, самая целостная команда, пропустила лишь от Грузии, и то автогол. Очень уверенно они идут по турниру, играют в контроль мяча, но в матче с Грузией допускали быстрые контратаки, то что Грузия не забила больше, это вопрос. Немцы так прощать не будут. Что говорить об этом матче, надо наслаждаться. Команды не играют закрыто, как это делают многие, игра будет на встречных курсах! Предлагаю сделать ставку обе забьют и больше 2.5. Возможно, это будет лучшая игра на Евро, с крутыми открытыми командами и сумасшедшими исполнителями», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».