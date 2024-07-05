Испания — Германия: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: проход Испании за 1.85.

«Обсудим скрытый финал, а именно четвертьфинальный матч между Испанией и Германией. Мне кажется, что матч будет напряжённым. Кто выиграет эту встречу, тот, по моему мнению, выиграет и Евро.

Мне кажется, что сейчас Испания сильнее. Да, немцы играют дома, разнообразно, они в целом молодцы. Есть баланс в обороне и в атаке, но испанцы показывают, что называется, самый настоящий футбол. Очень сильные атакующие игроки, прекрасная линия полузащиты. Если брать чисто футбол, то именно Испания показывает лучшую игру на этом чемпионате, хотя у Германии есть классный баланс с обороной и атакой.

Думаю, что всё-таки Испания должна пройти Германию, но в каждой сборной играют очень качественные футболисты. Тот же Кроос, который завершает карьеру, но является одним из лидеров и ключевым исполнителем в Германии. Есть Мусиала. У Испании — Родри, который и забивает в нужные моменты, и ведёт игру.

Испания всё же сейчас сильнее Германии. Я понимаю, что немцы играют дома и им помогают трибуны, причём обе команды отлично действуют в атаке, но в мелочах испанцы всё же сильнее. Разве что во вратарской линии преимущество незначительное у Германии», — приводит слова Мора «РБ Спорт».