Испания — Германия: ставка Эльвина Керимова на встречу Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.09.

«Испания и Германия сойдутся в четвертьфинале Евро-2024. Испанцы в 1/8 финала, в общем, без проблем обыграли сборную Грузии. Хотя в первом тайме был отрезок, когда испанцам пришлось напрячься. Пропустили они первыми и даже несколько атак допустили. Но если весь матч брать, то преимущество было заметным у фаворита. Испания, конечно, могла и больше четырех забить. Гениальный матч провел Уильямс, Родри, Руис. В общем, Испания в большом порядке, и уже мы привыкаем к тому, что это более разнообразная команда, чем была ещё совсем недавно при Луисе Энрике. Она создаёт моменты в разных режимах.

Германия прошла Данию, при этом испытала проблемы. Ей где-то даже повезло в ключевых моментах игры, то есть победа была заслуженной, но счёт не по игре. Дания на гол точно наиграла, и даже был отрезок в первом тайме после стартовых 20 минут, когда было 4:0 по ударам в пользу датчан. Там же был момент — опаснейший выход один на один, спасение Нойера. Также был опаснейший момент в начале второго тайма у ворот немцев, но голкипер снова спас.

Да, у Германии были тоже моменты, в целом, больше, чем у Дании. Но, повторюсь, тяжелейший матч для команды Нагельсмана, и в ключевые моменты им повезло. Мы вспоминаем, естественно, офсайд, из-за которого не был засчитан гол Дании. После этого Германия зарабатывает пенальти, который на общем плане никто даже, я думаю, не увидел. Но пенальти был. В общем, да, пропусти Германия один мяч, не знаю, чем бы все это завершилось.

В общем, тяжёлый матч для Германии — самый тяжёлый на этом турнире пока что. Но сборная все-таки своего добилась и при 1:0 уже полностью игру контролировала, когда соперник раскрылся. Германия заслуженно до уже комфортной в конце игры разницы игру довела в этом матче.

Ну чего я жду? Наверное, досрочный финал, наверное, две лучшие команды турнира, две команды, которые играют в самый классный футбол. Я бы взял, думаю, ничью в первом тайме с коэффициентом 2.09. Мне кажется, Германия будет больше владеть мячом. Испания будет искать свои шансы преимущественно, как мне кажется, в быстрых атаках. Хотя в отрезками не сомневаюсь, что Испания тоже будет владеть мячом.

Там большой разницы по владению ни у одной из сторон не вижу, хотя эта статистика, конечно, часто зависит от сценария матча, от того, кто первым забьёт, когда забьёт, каким будет преимущество по счёту. Я возьму ничью в первом тайме. Думаю, что игра сразу не раскроется, с большим уважением друг к другу команды отнесутся и, может быть, даже где-то будут осторожничать. Все-таки такая стадия уже — четвертьфинал», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».