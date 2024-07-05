Испания — Германия: ставка Игоря Семшова на игру 1/4 финала Евро-2024 5 июля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: проход Испании за 2.20.

«Сборная Германии на волне своего достаточно мощного выступления на групповом этапе, где команда Юлиана Нагельсмана одержала две победы в трёх матчах, очень уверенно миновала и первую стадию плей-офф. Дания, конечно, сопротивлялась, но как-то очень уж обречённо, и голы Кая Хаверца и Джамала Мусиалы принесли победу немцам – 2:0.

Ну а подопечные Луиса де ла Фуэнте на групповом этапе и вовсе выиграли все свои встречи. А в 1/8 финала испанцы встречались с Грузией. И хотя и пропустили первыми после автогола Робена Ле Нормана, в дальнейшем «Красная фурия» не дала сопернику шансов. Точные удары Родри, Фабиана Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо принесли испанцам закономерную, причём ещё и крупную победу – 4:1.

На чемпионате мира — 2022 эти команды встречались на групповом этапе и сыграли вничью — 1:1. Ну а рассматривать более давние противостояния, наверное, неправомерно. Хотя отметим, что в плей-офф на ЧЕ-2008 (финал) и ЧМ-2010 (полуфинал) сильнее были испанцы.

Сейчас у Германии есть возможность отомстить своим обидчикам за те неудачи. Только вот Испания очень сильна. Сумеют ли хозяева сыграть с гостями строго от обороны? Наверное, им будет очень сложно это сделать. А Испания свои пару шансов всё равно найдёт и использует. Этого ей вполне хватит для победы», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».