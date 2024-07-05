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Испания — Германия: прогноз Романа Гутцайта на игру 1/4 финала Евро-2024

Испания — Германия: прогноз Романа Гутцайта на игру 1/4 финала Евро-2024
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: ничья за 3.19.

«Впереди решающие стадии этого чемпионата Европы. Сначала четыре четвертьфинала, потом два полуфинала и затем финал, после которого мы и узнаем имя лучшей сборной континента. У меня есть ощущение, что будущий победитель турнира спрятан в паре Испании и Германии.

Испания по качеству игры выглядит самой симпатичной командой турнира. Испанцы пропустили всего один мяч. Это был автогол в матче 1/8 финала с Грузией. В атаке очень хорош Нико Уильямс.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако у них серьёзный соперник. Хозяева чемпионата Европы немцы в заключительном матче группового этапа сыграли вничью со Швейцарией. Дальше они не без труда в плей-офф прошли датчан. Всё для немцев могло затянуться в том матче. Я бы не сказал, что у них было абсолютное превосходство против Дании. Однако они победили на классе и заслуженно прошли дальше.

Что произойдёт в этой игре? Ещё раз отмечу, что по качеству и содержанию футбола испанцы мне нравятся больше. Но немцы играют дома, настрой у них будет сумасшедший. Мне кажется, что основное время встречи завершится вничью. Если будет вести в счёте любая из этих команд, то у другой будут аргументы, чтобы отыграться. Поэтому ожидаю ничью в основное время», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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