Испания — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2024 в Штутгарте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: победа Испании за 2.70.

«Испания и Германия встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Мне кажется, какая команда тут выиграет, та и дойдёт до финала и, возможно, выиграет в нём. Действительно очень хорошо проводят турнир оба коллектива.

Хотя всё-таки чуть больше мне нравится пока Испания. Играет команда от начала и до конца, никогда не выключается. Сложно сказать, в каком из четырёх проведённых матчей «Красная фурия» была близка к неудаче. Возможно, с Италией, счёт там был минимальный. Но по той игре совсем не казалось, что итальянцы способны ничью там вырвать.

В этом плане к Германии у меня больше вопросов. Да, стартовал на турнире коллектив лучше всех – разгромил Шотландию, забив пять голов. Всё по делу, могла команда даже больше забивать. Но вот такой же доминирующей игры в следующих встречах я не увидел. Обычно в матчах подопечные Нагельсмана уверенно начинают, контролируют игру и владеют инициативой. Но вот потом немцы могут «сдуваться». Этим воспользовалась Швейцария (1:1) и почти смогла использовать Дания в 1/8 финала (2:0).

В общем, не такие убедительные выступления были у хозяев турнира. У них топовый состав, особенно полузащита. В обороне всё чуть хуже, думаю, это уязвимое место Германии. И этим как раз может воспользоваться Испания. Это бегущая, обостряющая постоянно команда. В 1/8 финала с Грузией подопечные де ла Фуэнте встретили соперника, который их не так сильно боялся, отчаянно шёл вперёд и рисковал. Но Испания, конечно, всё равно оказалась сильнее – 4:1.

В общем, игра будет интересной, в этом можно не сомневаться. Конечно, хотелось бы, чтобы оба коллектива дошли хотя бы до полуфинала. Но это футбол, пройти может только один. И тут я всё-таки выбираю Испанию, игра которой, на мой взгляд, пока вообще никаких вопросов не вызывает», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».