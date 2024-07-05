Испания — Германия: прогноз Виктора Гусева на четвертьфинальную игру Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: проход Германии за 1.95.

«Это не финальный и даже не полуфинальный матч. Так получилось, так была составлена сетка, что испанцы и немцы сошлись уже на стадии 1/4 финала. Обе команды предсказуемо заняли первые места в своих группах. Немцы на групповом этапе одержали две победы, а затем сыграли вничью со швейцарцами. В 1/8 финала обыграли Данию. Не очень простая, но победа на классе — 2:0.

Испанцы выглядят великолепно. В группе победили хорватов, итальянцев и албанцев. На групповом этапе испанцы ни разу не пропустили. В плей-офф обыграли Грузию со счётом 4:1. По итогам четырёх матчей на турнире Испания забила девять, а пропустила только один мяч.

Из четырёх последних очных матчей соперники трижды сыграли вничью. Последний матч состоялся в группе чемпионата мира в 2022 году. Тогда была ничья — 1:1.

Я жду, что Вирц скажет своё слово. Мне кажется, что он должен выстрелить в этом матче. Он не всегда получает достаточно игрового времени от тренерского штаба. В атаке ожидаю позиционную игру высокого класса от испанцев. Однако немцы могут противопоставить скорость и быстрый переход из обороны в атаку. Но тут всё условно, так как обе команды сильны и могут сыграть абсолютно разным образом.

Сборная Германии не будет отсиживаться в обороне. Напомню, для немцев этот чемпионат Европы домашний, а перед своими болельщиками так играть они не станут. Испанцы вообще не умеют сидеть в обороне, они всегда нацелены на атаку. Ожидаю игру на встречных курсах, пусть это и не означает, что мы увидим много голов.

Пока Испания и Германия показывают лучший футбол на текущем Евро. Козыри Германии — своё поле, Нойер. У Испании сильная атака. Предположим, все дойдёт до серии пенальти. У испанцев таких серий в рамках чемпионатов Европы и мира было 13 — семь побед и шесть поражений. Немцы шесть раз победили в серии пенальти и уступили всего однажды. Последний и единственный раз Германия проиграла в такой ситуации аж в 1976 году. С тех пор шесть раз подряд Германия победила в серии. На мой взгляд, из этой пары в полуфинал выйдет Германия», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».