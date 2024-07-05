Испания — Германия: прогноз Артёма Шмелькова на четвертьфинал чемпионата Европы

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Формальным хозяином этого всезвёздного четвертьфинала Евро-2024 станут испанцы. Хотя всем нам понятно, кто хозяин в полном смысле слова на этом празднике футбола. Атмосфера на «Мерседес-Бенц-Арене» в Штутгарте будет просто потрясающей, перед матчем буквально каждый игрок бундесманшафт не забывает отметить, как внутри коллектива ребята чувствуют, что за них болеет 85-миллионная нация.

Конечно, многие сожалеют, что столь мощные и достойные самых высоких стадий сборные сойдутся уже в 1/4 финала. С другой стороны, штампы по смыслу «досрочный финал» многим по нраву. И это будет настоящая сеча, хотя бы потому, что сойдутся в Штутгарте две самые результативные команды всего чемпионата.

За четыре прошедших матча немцы отличились 10 раз, а испанцы – девять. И заметьте, ни у одних, ни у других нет ни одной встречи без забитых мячей. История противостояния этих великих сборных впечатляет. И в ней минимальный перевес на стороне немцев: в 26 сыгранных матчах они побеждали девять раз, при девяти ничьих и восьми победах испанцев. Относительно недавно, в рамках группы Лиги наций, Германия с Испанией встречались и в Штутгарте – на арене предстоящего матча. Ну а последний очный матч – на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре – завершился с самым популярным счётом в этой паре 1:1. Та ничья стала равносильна поражению для немцев, потому что из-за неё они не вышли из группы, в отличие от испанцев.

В своей истории сборная Германии выиграла все шесть (!) своих четвертьфиналов. У Испании четвертьфиналов было девять, но победила она только в четырёх. Правда, три последних приносили только успех. Обе команды очень хорошо укомплектованы, но кажется, что более качественные исполнители у тех и у других всё-таки прописаны в атаке. Поэтому стоит ждать если не открытый и безбашенный футбол, то что-то постоянно взаимоострое наверняка», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».