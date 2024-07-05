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Испания — Германия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы 5 июля

Испания — Германия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы 5 июля
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: ТМ 0.5 в первом тайме за 2.60.

«Одна из самых интригующих пар проведёт свою встречу в 19:00. Испания безупречно провела предыдущие матчи. Три победы на групповом этапе и 0 пропущенных мячей. Заслуженное первое место и выход в плей-офф на сенсационную Грузию. Там команда де ла Фуэнте всё же пропустила, но не от соперника: случился обидный автогол Робена Ле Нормана. Такое положение дел испанцев не устроило, и ещё до перерыва Родри счёт сравнял. Во втором тайме всё встало на свои места: испанцы оформили разгром грузинской команды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия не смогла победить лишь в последнем матче группового этапа, тогда серьёзной проблемой для них стала сборная Швейцарии. Но и в той игре немцы не уступили, гол Фюллькруга на 90+2-й минуте принёс им победу в своей группе. Матч 1/8 финала получился непростым, Дания оказала достойное сопротивление, но победить не смогла. Кай Хаверц с пенальти и Джамал Мусиала с игры сделали счёт 2:0. Команда Нагельсмана без проблем удержала устраивающий счёт и пробилась в четвертьфинал.

Тенденция плей-офф этого чемпионата Европы — аккуратная игра и небольшое количество забитых мячей. Предположу, что обе команды в первом тайме будут играть осторожно и забитых голов мы не увидим. Ставка: тотал первого тайма меньше 0.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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