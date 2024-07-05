Португалия — Франция: прогноз Дениса Казанского на четвертьфинал Евро-2024

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: победа Португалии по угловым за 2.45.

«Франция играет неинтересно. При том составе, который есть у Дешама, кажется, что он брат-близнец Гарета Саутгейта и из своей команды ничего не выжимает, но они в четвертьфинале и этого заслужили.

Португалия чуть пофеерила в группе, но вы видели, что случилось в матче со Словенией. Если бы не Кошта и его спасение в дополнительное время, то всё могло бы быть по-другому. Роналду — это магнит, на которого играют, и это очевидно. В этой ситуации я считаю, что матч будет «низовой», но я бы обратил внимание на другое.

Мне кажется, что португальцы победят по угловым. То, как Португалия играет на стандартах и особенно на угловых, впечатляет. Против Словении было 11 угловых, с Грузией – столько же. Ранее подали 13 угловых, и только в игре с Турцией был один, но то аномалия.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Франция выдаёт по шесть угловых, но было и 10, хотя в целом команда ведёт себя скромно по части количества угловых. У Португалии высокие фланги, активно играет Леау, который выйдет в старте. Бернарду Силва не останется в стороне. Да и Роналду не чурается этих стандартов, поэтому победа Португалии по угловым», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»