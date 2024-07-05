Португалия — Франция: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024 в Гамбурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: ТМ 25.5 удара по воротам за 1.85.

«В Гамбурге пройдёт ещё один шикарный четвертьфинал Евро-2024. Португалия сыграет с Францией. Отличный матч по афише, но точно не по игре.

И от тех и от других очень многие ждут на этом Евро. Ждут, но могут и не дождаться, так как одна из команд поедет домой после этого матча. Есть ощущение, что Франция сгорбилась, но в любой момент может расправить плечи, для этого ресурс пока ещё имеется.

Не сыграет Рабьо. На мой взгляд, это даже плюс. Мне кажется, что Тчуамени и Канте вполне могут справиться в середине поля. При определённых изменениях впереди может быть скорость. Именно скорости не хватает Франции, динамики впереди. Всё пока как-то натужно и тяжело. В любом случае есть ресурс добавлять, как и у Португалии.

Я не буду говорить о том, что Роналду является сдерживающим фактором в команде, мол, он всё стягивает на себе и это якобы мешает остальным лидерам команды. Португалия также играет на не очень высоких скоростях. В матче со Словенией вытащил Диогу Кошта, но всё могло завершиться и в дополнительное время.

Я веду к тому, что это будет тесный футбол, от штрафной до штрафной с небольшим количеством голевых моментов. Ударов по воротам будет не очень много. Да, Бельгия в матче с Францией позволяла бить издалека, но португальцы будут играть более мобильно, более плотно, чем бельгийцы. Сама Франция позволяет не много наносить ударов по своим воротам.

Я пойду по статистике и возьму тотал ударов по воротам меньше 25.5. Всё-таки это важная игра, и Дешам не авантюрист, а Мартинес – прагматик, поэтому будут играть осторожно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».