Португалия — Франция: прогноз Тимура Журавеля на четвертьфинальную игру Евро-2024

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: проход Франции за 1.65.

«Отметил бы сразу игру Португалии со Словенией, а именно действия Роберто Мартинеса, который поставлен, видимо, только для того, чтобы играл Роналду. Он просто обязан был менять Криштиану.

Франция на этом турнире забивает мало, но команда явно системнее, без слабых мест. Разве что позиция центрфорварда не такая чёткая, потому что Жиру уже стар, но в центре атаки может выйти Мбаппе, а Баркола – слева. Фланги обороны у Франции отличные, центр обороны также на высоте. Рабье пропускает матч с Португалией, но, думаю, Дешам что-то да придумает. Мне кажется, что в этом матче явный фаворит — Франция. Она просто сильнее, да и просто потому, что в этой Португалии слишком много сил посвятили тому, чему не следовало бы.

Ставлю на проход Франции в четвертьфинале с Португалией», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».