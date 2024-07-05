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Португалия — Франция: прогноз Тимура Журавеля на четвертьфинальную игру Евро-2024

Португалия — Франция: прогноз Тимура Журавеля на четвертьфинальную игру Евро-2024
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: проход Франции за 1.65.

«Отметил бы сразу игру Португалии со Словенией, а именно действия Роберто Мартинеса, который поставлен, видимо, только для того, чтобы играл Роналду. Он просто обязан был менять Криштиану.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция на этом турнире забивает мало, но команда явно системнее, без слабых мест. Разве что позиция центрфорварда не такая чёткая, потому что Жиру уже стар, но в центре атаки может выйти Мбаппе, а Баркола – слева. Фланги обороны у Франции отличные, центр обороны также на высоте. Рабье пропускает матч с Португалией, но, думаю, Дешам что-то да придумает. Мне кажется, что в этом матче явный фаворит — Франция. Она просто сильнее, да и просто потому, что в этой Португалии слишком много сил посвятили тому, чему не следовало бы.

Ставлю на проход Франции в четвертьфинале с Португалией», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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