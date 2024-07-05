Португалия — Франция: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы — 2024 5 июля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия – Франция.

Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 2.95.

«Сборная Франция из всех записных фаворитов чемпионата Европы получила, пожалуй, самого сильного соперника в первом раунде плей-офф – сборную Бельгии. И подопечные Дидье Дешама в изнурительном матче сумели склонить чашу весов в свою пользу, когда в концовке встречи им помог автогол соперников – 1:0. Вот так «трёхцветные» вышли в четвертьфинал.

Сборная Португалии стадию 1/8 финала тоже миновала успешно, но с куда более серьёзными затратами. После 120 минут игры, не считая компенсированного времени, команда Роберта Мартинеса никак не могла забить в ворота сборной Словении хотя бы один мяч. Правда, Диогу Кошта тоже не пропускал. Зато в серии пенальти исправился Криштиану Роналду, который в дополнительное время 11-метровый не реализовал. А Кошта и вовсе стал главным героем. Он не позволил себе забить с «точки» ни разу! 0:0 (3:0 пен.) в пользу Португалии.

В предстоящем четвертьфинале много голов забито точно не будет. Совсем не исключена и серия пенальти. Только на этот раз удача уже не улыбнётся португальцам, и в полуфинал выйдет сборная Франции», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».