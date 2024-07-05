Португалия — Франция: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: 1:1 за 5.00.

«Португалия и Франция встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Интересная игра, конечно. Интересная в первую очередь потому, что к обеим сборным сейчас есть вопросы. Не такое уж предсказуемое противостояние нас тут ждёт, я считаю.

Да, Португалии тяжело пришлось в 1/8 финала Евро-2024. И если не знать, кто с ней играл в этом раунде, можно этому не удивляться. Но в соперниках у команды Мартинеса была Словения – не та сборная, которую как-то стоило бы бояться топовым командам. Но вот португальцам было сложно. Главный игрок словенцев – Ян Облак. Он как раз и стал одной из причин трудной победы Роналду и его партнёров. Самого Криштиану голкипер даже вывел на эмоции после отбитого пенальти. Но в серии 11-метровых неожиданно появился новый герой, причём тоже вратарь, но с другой стороны – Диогу Кошта потащил все три удара словенцев и вывел свою сборную в четвертьфинал.

А вот Франции тоже пришлось помучаться в прошлом раунде Евро. Против неё играла Бельгия, которая в группе показывала очень яркие матчи, много создавала и давила. В их матче ожидалось тоже много борьбы и голов. Но на деле соперники сыграли закрыто, боясь друг друга. Конечно, у бельгийцев уже не было такого желания убегать в контратаки, когда против них играет Мбаппе, Дембеле, Гризманн и другие. Так что всё шло у них до первого мяча – снова автогол. И даже после этого «красные дьяволы» были не столь активны, из-за чего и покинули Евро.

Да, на этом турнире есть сборные, чью игру критикуют за пассивность, малое количество голов. Одна из таких сборных – как раз Франция. У Португалии всё обстояло лучше в первых турах. Но сейчас уверенности в её успехе тоже нет. Слишком уж много сил и эмоций оставил коллектив в 1/8 финала со Словенией.

Думаю, нас ждёт очередная тактическая борьба, в которой все 90 минут соперники сыграют осторожно, много рисковать не будут. Так что в основное время поставлю на ничью, а точнее, на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».