Португалия — Франция: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы в Гамбурге

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: ТМ 2 за 2.01.

«Встречу португальцев и французов мы увидим уже в четвертьфинале Евро. Франция прошла в первом раунде плей-офф сборную Бельгии. Думаю, что далеко не все ждали такого сценария. Я имею в виду «автобусную» игру сборной Бельгии. Бельгийцы реально защищались всей командой, отходили очень низко в защиту, и, я думаю, даже Франция такого не ожидала. Но Бельгия Тедеско так решила сыграть.

И, в общем, французы по делу выиграли, да, в конце забили. Да, рикошет помог, но до этого у Франции были моменты, может быть, суперъявных — нет. Но команда Дешама точно была ближе к голу, точно была ближе к победе. Были у неё удары в штрафной опасные, но мяч в ворота всё время не летел. В общем, Мбаппе опять не забил с игры, но я думаю, что в любой момент он эту свою серию может прервать.

Португалия прошла с огромным трудом Словению, но прошла, пожалуй, по делу, потому что в игре у неё было больше моментов. Хотя, повторюсь, сложно было Португалии вскрывать словенские «автобусы». Соперник даже в концовке дополнительного времени мог наказать — выход один на один у Шешко. Все помнят и спасение Кошты.

Португалия второй раз уже на турнире испытывает проблемы с «автобусами». В этом на самом деле нет ничего страшного, потому что всем тяжело играть против «автобусов», особенно сборным, которым не хватает сыгранности, не хватает автоматизма. Это абсолютно нормально — защищаться всей командой гораздо проще, чем вскрывать закрытую защиту, вскрывать команду, которая всем составом защищается. Так что ничего страшного для Португалии не произошло. Наверное, где-то она сваливалась в примитив уже, да, в навесы, забросы. Это тоже не очень работало. Но в серии пенальти спас Диегу Кошта, и Португалия вышла в четвертьфинал.

В этом матче, мне кажется, фаворит — Франция, но на исход я ставить здесь не буду. Я вижу закрытый сценарий, осторожный, при котором даже владение будет элементом сдерживания соперника, может быть, даже с двух сторон. Поэтому я возьму ставку — общий тотал голов меньше двух», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».