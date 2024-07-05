Португалия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинальную игру Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: проход Франции и ТМ 2.5 за 2.70.

«Португалия провела невзрачный матч со скромной Словенией. Нулевая ничья, как в основное, так и в дополнительное время. Отдельно нужно отметить Криштиану Роналду, который в концовке дополнительных таймов не смог реализовать пенальти, на высоте был Ян Облак. В серии 11-метровых уже был другой герой — вратарь португальцев Диогу Кошта. Он смог нейтрализовать все три удара словенцев, игроки команды Мартинеса же реализовали все свои попытки.

Французы также показали не слишком примечательную игру, Бельгия оказала достойное сопротивление, но, как и в матче с участием Португалии, в первом тайме болельщики забитых голов не увидели. Во второй половине игры ничего особо не поменялось, Франция давила количеством, Бельгия убегала в контратаки. Унылый ход игры смог прервать Коло Муани, он получил мяч в штрафной, развернулся и ударил по воротам. Возможно, мяч и не залетел бы в сетку, если бы не рикошет от ноги Яна Вертонгена. После этого шансов отыграться у команды Тедеско не было, 0:1, дальше идёт Франция.

Обе команды играют без изысков, аккуратно и строго. Предположу, что много голов в основное время не забьют, но дальше всё равно пройдёт Франция за счёт индивидуальных качеств отдельных игроков. Ставка: проход Франции + тотал основного времени меньше 2.5 с коэффициентом 2.70», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».