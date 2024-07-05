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Португалия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинальную игру Евро-2024

Португалия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинальную игру Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: проход Франции и ТМ 2.5 за 2.70.

«Португалия провела невзрачный матч со скромной Словенией. Нулевая ничья, как в основное, так и в дополнительное время. Отдельно нужно отметить Криштиану Роналду, который в концовке дополнительных таймов не смог реализовать пенальти, на высоте был Ян Облак. В серии 11-метровых уже был другой герой — вратарь португальцев Диогу Кошта. Он смог нейтрализовать все три удара словенцев, игроки команды Мартинеса же реализовали все свои попытки.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Французы также показали не слишком примечательную игру, Бельгия оказала достойное сопротивление, но, как и в матче с участием Португалии, в первом тайме болельщики забитых голов не увидели. Во второй половине игры ничего особо не поменялось, Франция давила количеством, Бельгия убегала в контратаки. Унылый ход игры смог прервать Коло Муани, он получил мяч в штрафной, развернулся и ударил по воротам. Возможно, мяч и не залетел бы в сетку, если бы не рикошет от ноги Яна Вертонгена. После этого шансов отыграться у команды Тедеско не было, 0:1, дальше идёт Франция.

Обе команды играют без изысков, аккуратно и строго. Предположу, что много голов в основное время не забьют, но дальше всё равно пройдёт Франция за счёт индивидуальных качеств отдельных игроков. Ставка: проход Франции + тотал основного времени меньше 2.5 с коэффициентом 2.70», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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