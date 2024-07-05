Португалия — Франция: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024 в Штутгарте 5 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Франция.

Ставка: проход Франции за 1.67.

«Это четвертьфинал Евро, но такой матч вполне мог бы стать и финальным. Так получилось, что соперники встречаются так рано. Португалия в группе победила Турцию — 3:0, а мы увидели, что такое Турция, ведь она продолжает путь по турнирной сетке. Проиграли Грузии после победы над чехами, но там португальцам уже не нужен был результат. Они и без этого досрочно вышли из группы с первой строчки. В 1/8 финала у них был сумасшедший матч со Словенией. Криштиану не забил пенальти, а в послематчевой серии Кошта взял три пенальти, совершил вратарский подвиг, и Португалия прошла дальше.

Конечно, Роналду остаётся лидером команды. Однако он и её проблема. Мы видим, что главный тренер его не меняет. Даже с Грузией он играл от и до. Он просто не хочет уходить в запас, а если он на поле, то команда продолжает на него играть. При всём хорошем отношении к Роналду многие считают его проблемой. Я согласен с таким мнением. У него нет сложностей с игрой на команду, но это не меняет того, что я сказал. Возможно, поэтому свой шанс не получает в должной мере Рамуш.

Франция тоже зависит от одного игрока. Однако у Мбаппе сейчас потенциал больше. И в силу возраста, и в силу самых разных причин. Думаю, он может раскрыться в этой важной игре. Пока он тащил вперёд Францию. В предыдущем матче он не был самим собой, но играл лучше партнёров. В группе французы заняли второе место, пропустив вперед Австрию. У французов пока не получается забивать много. В плей-офф одолели Бельгию, пусть сами и не забили, ведь помог автогол соперника.

Я думаю, что именно в четвертьфинальном матче сборная Франции может найти свою игру. Единственное, что у них не будет Рабьо. Это серьёзная потеря, но его есть кем заменить. Посмотрим на личные встречи: 19 побед у Франции, шесть – у Португалии, всего три ничейных исхода. Обратим внимание, что ничьих мало, хотя именно она была в последнем очном матче.

Два лидера — Криштиану и Мбаппе. Я уже отметил, что потенциал француза выше. Жду, что Франция проявит себя в этом матче. Не знаю, как именно, но в полуфинал выйдет Франция», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».