Португалия — Франция: кто фаворит матча 1/4 финала Евро-2024 5 июля

5 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.46. Успех португальцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Смотреть матч Евро-2024 Португалия — Франция можно будет на канале «Окко Спорт».

Аналитики уверены, что матч Португалия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.53. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

На предыдущей стадии турнира у сборной Португалии возникли серьёзные трудности. Она с трудом победила Словению. Для начала стоит отметить ужасные ошибки обороны «команды избранных». У Беньямина Шешко было два выхода один на один. Будь на его месте обладающий лучшим завершением нападающий, дело не дошло бы даже до дополнительного времени.

Второе — неудачный вечер Криштиану Роналду. Он пробил четыре штрафных, некоторые были опасны, несколько раз немного не дотянулся до мяча, а в дополнительное время не реализовал 11-метровый удар. Знаменитый португалец был так раздосадован, что расплакался.

У сборной Франции тоже возникли некоторые трудности с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы, но не такие большие, как у португальцев. Она победила Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена. Бóльшую часть матча игра шла в одни ворота.

Счёт был бы совсем иным, попадай «трёхцветные» хоть немного почаще в створ. Они нанесли 47 ударов на групповой стадии Евро-2024 и ещё 20 — во встрече с Бельгией. И всего лишь 15 из них пришлись в створ.