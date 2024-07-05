Испания — Германия: коэффициенты и прогнозы на матч 1/4 финала Евро-2024 5 июля

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Букмекеры не могут выделить фаворита в предстоящем матче четвертьфинала. Успех сборной Испании в основное время оценивается коэффициентом 2.80, а успех сборной Германии — коэффициентом 2.85. И то, и другое значение эквивалентно 35% вероятности.

При этом ничья по итогам 90 минут и, следовательно, дополнительные таймы ушли по вероятности не так далеко. Если на табло будет равенство, сыграет коэффициент 3.20. К слову, самый вероятный счёт, по мнению аналитиков, 1:1. Коэффициент всего лишь 5.60, что мало для событий такого рода.

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Эксперты не ждут высокой результативности от матча. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерской линии с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.75.

Испанцы без потерь прошли «группу смерти» с Хорватией, Италией и Албанией, а в 1/8 финала по делу выписали 4:1 Грузии. К слову, единственный гол, который был пропущен за весь этот период, записан как автогол Робена Ле Нормана — испанского защитника. Ни хорваты, ни итальянцы, ни албанцы пробить оборону испанцев не сумели.

Впрочем, атаковать «Красная фурия» тоже умеет. За четыре матча она забила девять мячей, а Фабиан Руис отстаёт от лучших бомбардиров, в том числе от Джамала Мусиалы из Германии, всего на один гол. Всё это в сумме с внушительными статистическими показателями убеждает ожидать гол испанцев.

Немцы едва ли останутся в стороне, учитывая их достижения в атаке. А именно 10 забитых мячей за четыре матча. Половина из них, правда, пришлась на сборную Шотландии. И всё же подопечные Юлиана Нагельсмана показали, что умеют наказывать соперника за ошибки. А если надо — то могут и вынудить ошибиться.