Испания — Германия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Многие эксперты и даже некоторые футболисты нарекли предстоящий матч Испании и Германии скрытым финалом чемпионата Европы. Строго говоря, спорить с этим трудно. Обе сборные были хороши во время группового этапа, да и первый раунд плей-офф провели достойно. Пожалуй, идеальные кандидаты на звание финалистов турнира среди всех.

Испанцы без потерь прошли «группу смерти» с Хорватией, Италией и Албанией, а в 1/8 финала по делу выписали 4:1 Грузии. К слову, единственный гол, который был пропущен за весь этот период, записан как автогол Робена Ле Нормана — испанского защитника. Ни хорваты, ни итальянцы, ни албанцы пробить оборону испанцев не сумели.

Немцы едва ли останутся в стороне, учитывая их достижения в атаке. А именно 10 забитых мячей за четыре матча. Половина из них, правда, пришлась на сборную Шотландии. И всё же подопечные Юлиана Нагельсмана показали, что умеют наказывать соперника за ошибки. А если надо — то могут и вынудить ошибиться.

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