Испания — Германия: прогноз Владимира Прокофьева на четвертьфинал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Германия.

Ставка: победа Испании с нулевой форой за 1.87.

«Часть экспертов называют этот матч скрытым финалом Евро. Испания и Германия действительно хороши, коэффициенты на их победы близки к равным. Но можно ли считать шансы на выход в 1/2 финала действительно 50 на 50?

Считаю именно Испанию фаворитом встречи. Брать чистую П1 рискованно, а вот Ф1(0) за 1.87 с возможным возвратом в случае ничьей в основное время меня вполне устраивает.

Испания – единственная сборная на турнире, которая выиграла все четыре прошлых матча. Вратарь Симон пропустил лишь раз – из-за обидного автогола. С атакой тоже полный порядок – множество моментов и в среднем 2,25 забитых мяча за встречу.

Состав у де ла Фуэнте максимально сбалансирован. Родри – лучший опорник мира, в центре ему помогают маэстро паса и движения Руис и Педри, на флангах атаки мастера скоростного дриблинга Ямаль и Уильямс, а в нападении работающий на команду Мората.

В пользу Испании мои личные симпатии, она наконец-то отошла от бесполезной тики-таки в сторону более эффективного футбола. Немцы скатали ничью со Швейцарией и лишь благодаря миллиметрам дважды за несколько минут получили преимущество над Данией – сначала судья отменил гол Андерсена, а затем за его же руку дал пенальти.

Единственный шанс Германии – индивидуальные действия игроков группы атаки на скорости. Если Испания решит этот вопрос за счёт плотности и мелкого фола, как минимум дополнительное время для де ла Фуэнте гарантировано», — сказал Прокофьев.