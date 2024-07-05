Португалия — Франция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия – Франция.

Ставка: победа Франции с нулевой форой за 1.63.

«Португалия и Франция продолжают давать результат с не самой зрелищной и прагматичной игрой. У команды Дешама очевидные проблемы с реализацией. Два автогола и реализованный пенальти – всё, что «забило» звездное нападение с Мбаппе и Гризманном.

Главная проблема Португалии – Роналду. Тренер Мартинес сидит на пороховой бочке и вынужден ставить легенду в состав. В ответ Криш запарывает штрафные, тормозит атаки, вносит дисбаланс и даже не забивает с пенальти в дополнительное время матча со Словенией.

Трудности Дешама выглядят более решаемыми, чем у визави. Поэтому за 1.63 второй раз за день страхуюсь и беру нулевую фору на Францию. Не представляю, что Мартинес усадит Роналду в запас или Криш вдруг перестанет быть самым эгоистичным футболистом планеты.

У Франции больше тактических вариантов и фантастическая по именам ротация. Да, пока удары не конвертируются в голы, но сами моменты Мбаппе и Гризманн создают вполне качественные. Где-то невезение с реализацией компенсируется за счёт автоголов.

Сама Португалия не может поразить чужие ворота в двух подряд матчах – хотя в соперниках были всего лишь Грузия и Словения. Франция отыграла «на ноль» с более статусными Бельгией и Нидерландами. Поэтому жду минимальную победу команды Дешама или дополнительное время», — сказал Прокофьев.