ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Швейцария: букмекеры оценили шансы в четвертьфинале Евро-2024

Англия — Швейцария: букмекеры оценили шансы в четвертьфинале Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

6 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
Англия — Швейцария. Кейн и Беллингем не спасут от скуки
Англия — Швейцария. Кейн и Беллингем не спасут от скуки

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.28. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2280 рублей.

Успех швейцарцев оценён в 4.00. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.00.

Аналитики уверены, что матч Англия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.35. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Проход Англии в следующую стадию идёт за 1.60, проход Швейцарии — за 2.50.

Материалы по теме
Нидерланды — Турция. Это вам не Франция! Гакпо обеспечит голами
Нидерланды — Турция. Это вам не Франция! Гакпо обеспечит голами
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android