Англия — Швейцария: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.00.

Саутгейт убаюкивает как болельщиков, так и бдительность соперников. Таков уж стиль игры, которому отдаёт предпочтение наставник сборной Англии. За таких «трёх львов» даже не хочется болеть. Показывать трусливый футбол, обладая огромнейшими резервами, — это страшное преступление.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 показывает гораздо более интересный командный футбол, чем Англия. Тактика Мурата Якина — бальзам для души. Перемещение «красных крестоносцев» с мячом и без — это просто красота. И есть ощущение, что полностью их потенциал ещё не раскрылся. В 1/8 финала Евро-2024 швейцарцы уверенно победили Италию (2:0). Если бы не несколько выдающихся спасений Джанлуиджи Доннаруммы, они победили бы с разгромным счётом.

У сборной Швейцарии вполне боеспособный состав, в котором есть звёзды мирового уровня. В числе таковых Гранит Джака, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи и Ян Зоммер. «Красным крестоносцам» определённо есть что противопоставить «трём львам». Может, они и не выиграют, но борьбу навяжут точно.

Заключить пари на то, что в основное время встреча ознаменуется ничьей, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. При всём многообразии возможностей сборная Англии видится очень уязвимой. У пребывающих на подъёме швейцарцев есть хорошие шансы совершить сенсацию.

Добавляет в этом уверенности то, что Гарет Саутгейт изменит тактику в предстоящем матче. Сообщается, что на тренировках он наигрывал схему с тремя центральными защитниками. Отчасти это связано с тем, что встречу пропустит Марк Гехи. У него перебор жёлтых карточек.

Саутгейт может сыграть ещё осторожнее, потому что в защите ему уже банально некого выпускать. Хочется верить, что матч не получится самым унылым на Евро-2024, но пока что к этому всё и идёт. Англичане могут запросто высушить игру и в очередной раз добыть унылую победу.