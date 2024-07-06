Нидерланды — Турция: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Евро-2024

6 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 Нидерланды — Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры отдают свои предпочтения сборной Нидерландов. Сделать ставку на её победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех сборной Турции оценивается коэффициентом 5.60 (17%), а ничья идёт за 4.20 (23%).

При этом аналитики склоняются к тому, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерской линии с коэффициентом 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Поставить на то, что обе забьют, можно с коэффициентом 1.84. А самый вероятный счёт — 1:0 в пользу нидерландцев. Вероятность около 14%.

Проход Нидерландов в полуфинал оценён в 1.30, итоговый успех Турции доступен за 3.73.