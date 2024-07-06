Нидерланды — Турция: прогноз на четвертьфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.79.

При желании можно добавить сюда 1Х в основное время. Такой комбинированный вариант идёт уже с коэффициентом 2.10. Реперных точек несколько. Начнём с того, что сборная Нидерландов, пусть не без доли везения, заслуженно добралась до 1/4 финала. По пути заняла твёрдое третье место с четырьмя очками в группе со сборной Франции, а в 1/8 финала разгромила сборную Румынии, которая прыгнула выше головы. Счёт — 3:0.

Здесь стоит отметить не только высокую результативность команды, но также выделить достижения Коди Гакпо. 25-летний нападающий уже имеет в своём активе три забитых мяча и одну голевую передачу, а потому претендует на звание лучшего бомбардира турнира.

Перед нидерландской командой расстилается довольно ровная дорога в финал Евро-2024. Глупо упускать такой шанс. Особенно когда игра смотрится неплохо. Понятно, что в матче со сборной Турции «оранжевые» будут играть первым номером, атаковать позиционно и давить. Учитывая разницу в классе и не самую надёжную оборону турок, голы придут.

Турки же грамотно обыграли Австрию на прошлой стадии, но теперь придётся терпеть куда больше. Пожалуй, единственным логичным вариантом для подопечных Винченцо Монтеллы является упрощение игры. Совсем кстати здесь будет возвращение в строй Хакана Чалханоглу с его умением делать длинные передачи.

Впрочем, без голов футболисты сборной Турции тоже вряд ли останутся. Крайний защитник Ферди Кадыоглу наряду с Коди Гакпо является лучшим на ЧЕ-2024 по созданным моментам с игры. Учитывая, что Арда Гюлер является угрозой, с которой стоит считаться, возможностей забить у турок будет явно достаточно.

Финальный аргумент в пользу высокой результативности — статистика. Из четырёх матчей Нидерландов на этом Евро в трёх был пробит «верх» по голам. Лишь со сборной Франции получились унылые нули на табло. Скорее, по вине французов. Турция, в свою очередь, вообще в каждом матче видит минимум три гола. Да и в последних двух очных противостояниях команды меньше шести на двоих не забивали.