Англия — Швейцария: букмекеры предсказали точный счёт в 1/4 финала Евро-2024

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6 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.28. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2280 рублей.

Успех швейцарцев оценён в 4.00. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.00.

Аналитики уверены, что матч Англия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Проход Англии в следующую стадию идёт за 1.60, проход Швейцарии — за 2.50.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (5.40). На победу сборной Англии со счётом 1:0 дают 5.60.

Нулевая ничья после 90 минут оценена в 6.60, победа Швейцарии 1:0 — в 7.90. На точный счёт 2:0 в пользу англичан дают коэффициент 8.30.