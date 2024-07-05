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Англия — Швейцария: прогноз и коэффициенты на матч 1/4 финала Евро-2024

6 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.28. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2280 рублей.

Успех швейцарцев оценён в 4.00. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.00.

Аналитики уверены, что матч Англия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.35. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Проход Англии в следующую стадию идёт за 1.60, проход Швейцарии — за 2.50.