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Англия — Швейцария: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024

Англия — Швейцария: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Англия и Швейцария сыграют в четвертьфинале Евро-2024. Учитывая то, как выступает команда Саутгейта, не уверен тут в её 100%-ной победе, по крайней мере в основное время.

Англичане продолжают стоять на своём — от пассивного и закрытого стиля команда не отходит. И я бы её за это сильно не критиковал всё-таки. Победителей не судят — главного «три льва» добиваются, проходят дальше. Да, у них звёздный состав исполнителей, лучшие игроки Европы. И эти футболисты своё дают. Чего только стоит гол Беллингема на последних минутах игры со Словакией в 1/8 финала. Мало кто мог бы так забить, но Джуд это сделал. После этого ещё и Кейн отличился. Вот так звёздный состав и приносит победы. Да, рискованно. Но своё англичане забрали.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцарию, конечно, тоже тут со счетов скидывать не стоит. Команда уже провела на Евро два матча против топовых соперников и ни разу им не проиграла — 1:1 с Германией в группе и 2:0 с Италией в 1/8 финала. Особенно в последнем матче хорошо выступил коллектив, пользовался своими шансами. Хотя стоит отметить, что и сами итальянцы проиграли эту встречу, очень невнятный футбол показала команда Спаллетти.

Да, Англия, несмотря на всю критику, на всю пассивность и весь риск своего стиля, все равно остаётся тут фаворитом, как и фаворитом всего Евро. С таким составом команда не может вылететь так рано, игроки обеспечат победу в конечном счёте, так было и в 1/8. Со Швейцарией подопечным Саутгейта, несомненно, будет тяжело. Но по итогу, они, я думаю, пройдут дальше.

В основное время всё-таки поставлю на ничью, а точнее — на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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