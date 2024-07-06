Англия — Швейцария: ставка Игоря Семшова на игру 1/4 финала Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Англия – Швейцария.

Ставка: победа Англии за 2.25.

«Что и говорить, состав этого четвертьфинала несколько удивил. В первую очередь присутствием в нём сборной Швейцарии.

Между тем команда Мурата Якина в 1/8 финала очень уверенно превзошла сборную Италии – 2:0, выбив из состава участников чемпионата Европы его теперь уже экс-действующего чемпиона. Ремо Фройлер и Рубен Варгас забили по мячу в ворота, как оказалось, не столь уж и грозного соперника и вышли в 1/4 финала.

А вот сборная Англии прошла сборную Словакии практически чудом. Ведь подопечные Гарета Саутгейта уступали своему сопернику ещё на 90+5-й минуте, когда Джуд Беллингем сделал счёт равным. А уже на старте дополнительного времени Гари Кейн забил победный мяч. 2:1 – Англия чудесным образом спаслась и прошла дальше.

Начиная с 2010 года англичане выиграли у швейцарцев шесть матчей из семи, при одной ничьей. Конечно, это не значит, что и сейчас представителей Туманного Альбиона ждёт обязательный успех, но их шансы на победу всё-таки выше.

Сборная Англии на волне своих положительных эмоций окажется сильнее Швейцарии в основное время», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».