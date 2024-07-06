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Англия — Швейцария: прогноз Дениса Алхазова на матч 1/4 финала Евро-2024

Англия — Швейцария: прогноз Дениса Алхазова на матч 1/4 финала Евро-2024
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: обе забьют за 2.17.

«Попробую предложить свой прогноз. Пожалуйста, не думайте, что я сошёл с ума. Обе забьют за 2,17.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Джуд Беллингем – единственный человек, который что-то хочет и может в составе этой сборной Англии. Помним его гол в ворота Словакии, индивидуально грандиозный просто. Ну и более того, есть слухи, что Гарет Саутгейт перейдёт на новую схему, раскрепостит сборную Англии. А она должна раскрепоститься после того, как наконец-то забил Джуд Беллингем, а Гарри Кейн потом допрыгнул до скидки Айвана Тони. Это должно запустить какие-то атакующие процессы сборной Англии. Гарет Саутгейт понимает, принимает, что-то пытается подкрутить, как бы мы к нему ни относились. Но швейцарцы наверняка забьют первыми, и англичане будут отыгрываться, и я считаю, что в основное время они смогут это сделать», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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