Англия — Швейцария: прогноз Дениса Казанского на игру Евро-2024 6 июля

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: первый гол — Англия за 1.84.

«В этой четвертьфинальной паре пока исходят не из статуса, а из игры, целостности, претензий на этом Евро — Швейцария является фаворитом матча.

Но здесь есть некоторые детали. За 24 очных матча Англия проиграла всего один раз. У Швейцарии будет пятая попытка на этом турнире сыграть на такой стадии. Предыдущие четыре попытки пройти четвертьфинал закончились поражениями.

Притом что по игре и по содержанию Швейцария выглядит интересней, но Англия остаётся Англией. Сотый матч Гарета Саутгейта в качестве наставника сборной вполне может быть победным. То, как отвратительно играет Англия, никак не говорит о результате, так как команда уже в двух матчах от финала. Спасение Бэллингема на 95-й минуте — это добавление характера.

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Мне кажется, что англичанам принципиально забить как можно раньше, потому что игра будет тяжёлая. Швейцария пусть и организованная команда, но против такой слабой Италии всё же допускала моменты у своих ворот. Швейцария забила первой и контролировала игру. Англия не должна повторить такую ошибку.

Англия постарается забить, отдать мяч и потом отбиваться. Ставлю на то, что первый гол забьёт Англия», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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