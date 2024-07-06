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Англия — Швейцария: прогноз Алексея Гасилина на четвертьфинальный матч чемпионата Европы

Англия — Швейцария: прогноз Алексея Гасилина на четвертьфинальный матч чемпионата Европы
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.05.

«Швейцария – прекрасная команда, вспомните, как классно они прошли группу и с одной из самых сильных команд турнира – с немцами – сыграли в очень достойный футбол и могли выиграть. И потом в 1/8 финала игра с Италией – феноменально. Прекрасная команда Якина, и, когда смотришь их игру, понимаешь, за счёт чего хочет команда выиграть. Очень аккуратно и классно играют в обороне с Аканджи, плюс Зоммер, а такие вратари должны решать на таких стадиях. Добавьте туда Ндоя и компанию из «Болоньи», Эмболо, Варгас – команда очень сильная, все представители топ-чемпионатов. Мне кажется, швейцарцы такой скучной Англии должны дать бой.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Про Англию не сказал только ленивый, игра Саутгейта с такими звёздами… Какой-то суперигры от Англии во всех матчах я не увидел.

Мне кажется, что эта игра начнётся очень аккуратно. Я бы взял первый тайм меньше 1. И ничью в основное время», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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