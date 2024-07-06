Англия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Дюссельдорфе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: победа Англии за 2.20.

«Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024. Везёт, конечно, с соперниками англичанам. Не думаю, что если бы им в плей-офф попалась топовая сборная, по типу Германии или Испании, то подопечные Саутгейта с тем футболом, что они показывают, смогли пройти бы дальше.

Англия, конечно, команда парадоксальная. Все говорят, что её игры скучно смотреть, что слишком прагматично играют «родоначальники футбола». И это так. Даже в 1/8 финала, когда цена поражения слишком высока, сборная не боялась отдавать мяч сопернику. И ведь Словакия воспользовалась данным ей шансом, до последних минут вела 1:0. Буквально на короткое время англичане проснулись, сперва красивый гол забил Беллингем, затем в дополнительное время отличился ещё и Кейн. А потом уже и не надо было подопечным Саутгейта сильно рисковать — они снова закрылись.

Можно сколько угодно критиковать игровой стиль англичан, но они проходят дальше. Да, пока что те сборные, которые играют ярко, вылетают с Евро одна за другой. Швейцарию, в принципе, можно отнести к числу таких ярких команд. В ней есть сочетание опыта и молодости. Очень крепкая сборная, которая уже несколько хороших матчей выдала. Даже выбили подопечные Якина итальянцев с турнира. Но там как раз Италия и играла пассивно, безрезультативно, за что и поплатилась.

И вот теперь швейцарцам предстоит играть с другой неактивной топовой командой. Конечно, Англия остаётся тут фаворитом. Состав у неё в несколько раз сильнее. В предыдущих подобных матчах у «трёх львов» всегда возникали проблемы с подобными соперниками. Наверняка возникнут они и сейчас. Не думаю, что Саутгейт изменит тактику на 180 градусов.

Но англичанам фартит. Это было видно даже в 1/8 финала. На этом везении Англия выиграет и сейчас, как бы мне не хотелось, чтобы швейцарцы их наказали. Исход всё-таки предсказуем. Ставлю на победу Англии с коэффициентом 2.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».