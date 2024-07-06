Англия — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Швейцария.

Ставка: победа Англии за 2.29.

«Сборную Англии на этом чемпионате Европы не критикует только ленивый. С другой стороны, с таким составом команда Саутгейта демонстрирует блеклый футбол, потому такая реакция не удивительна. Британцы выиграли свою группу, но при этом дважды умудрились сыграть вничью, сначала с датчанами, затем со словенцами. Если кто-то ждал другой футбол от Англии в 1/8 против словаков, то они были разочарованы. Команда Кальцоны могла уйти на перерыв, ведя в три мяча, но забила лишь раз — отличился Иван Шранц. Казалось, что нас ждёт сенсация, но Беллингем на пятой добавленной минуте сравнял счёт ударом через себя, а в дополнительное время Гарри Кейн вывел Англию в четвертьфинал.

Швейцария — одно из главных открытий нынешнего чемпионат Европы, хотя они и на предыдущих крупных турнирах выступали неплохо. На прошлом Евро они вылетели в 1/4, и то в серии пенальти от испанцев, а стадией ранее прошли одного из фаворитов и действующего на тот момент чемпиона мира сборную Франции. Швейцарцам в этот раз досталась группа с Венгрией, Шотландией и Германией, две ничьих и побела вывели их в плей-офф со второго места, аккурат за хозяевами турнира. В 1/8 команде Мурата Якина достался на тот момент действующий обладатель трофея — Италия. Многие считали, что Спаллетти и его парни пройдут крепкую Швейцарию, но на деле всё вышло иначе. Фройлер в первом тайме, а Варгас во втором и победа 2:0, а итальянцы, по сути, ещё и должны быть благодарны Доннарумме, что вылетели без позорного разгрома.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры видят британцев, даже несмотря на унылый футбол команды Сайтгейта, у них хватает исполнителей, способных решить судьбу матча если не в одиночку, то в не самой очевидной ситуации. Швейцарцы никогда не выходили в полуфинал на крупных турнирах, не верится в них и сейчас, а британцам пора уже показать, что у них есть команда, а не набор имён. Победа Англии», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».